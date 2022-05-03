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تايوان تقرر تقليل فترة الحجر الصحي للقادمين إلى 7 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 04:17 مساء
تايوان تقرر تقليل فترة الحجر الصحي للقادمين إلى 7 أيام
العاصمة التايوانية تايبيه، 16 يوليو 2021. (أ ف ب)
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تعتزم الحكومة التايوانية تقليل فترة الحجر الصحي، الذي تفرضه على القادمين إلى البلاد، لتكون سبعة أيام بدلًا من العشرة أيام المفروضة في الوقت الحالي، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض في تايوان، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن القرار الجديد الذي من المقرر بدء تنفيذه بداية من التاسع من مايو، سيسمح للوافدين إلى البلاد بمغادرة الحجر الصحي، بعد أن يحصلوا في اليوم السابع على نتيجة سلبية لاختبار كورونا السريع؛ إلا أنهم سيتعين عليهم أن يستمروا في اتباع قيود معينة لمدة سبعة أيام أخرى.

رئيس وزراء تايوان: لن نتعامل «بقسوة مثل الصين» في مكافحة «كوفيد-19»

وأعلنت تايوان اليوم الثلاثاء، تسجيل 23 ألفًا و102 حالة إصابة محلية جديدة بمرض «كوفيد-19»، إضافة إلى خمس وفيات.

ومن المقرر وصول 1.1 مليون جرعة أخرى من لقاح «مودرنا»، إلى تايوان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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