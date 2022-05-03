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جونسون يعلن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ300 مليون جنيه إسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 02:31 مساء
جونسون يعلن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ300 مليون جنيه إسترليني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أ ف ب)
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ستزود المملكة المتحدة أوكرانيا بمساعدة عسكرية جديدة، بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (376 مليون دولار)، تشمل خصوصا رادارات وطائرات مسيرة، حسبما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان الأوكراني.

وقال جونسون، في خطابه عبر الفيديو من لندن «سنواصل تزويد أوكرانيا (...) بالأسلحة والتمويل والمساعدة الإنسانية، حتى تحقيق هدفنا على الأمد الطويل، أي تحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتكم مرة أخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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مساعدات عسكرية بريطانية لأوكرانيا
وحتى الآن، قدمت بريطانيا إلى أوكرانيا خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات صاروخية للدفاع الجوي مع أكثر من 100 صاروخ و4.5 أطنان من المتفجرات.

وأصبح جونسون أول زعيم غربي يلقي كلمة أمام برلمان أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 فبراير.

وفي 9 أبريل، أجرى جونسون زيارة مفاجئة إلى كييف وسار في شوارع العاصمة المهجورة جنبا إلى جنب مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي نهاية أبريل، أعلنت لندن أنها ستعيد «قريبا جدا» فتح سفارتها في كييف بعدما نقلتها إلى لفيف، المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا قبيل بدء الغزو الروسي.

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