ماكرون يتحدث مع بوتين للمرة الأولى منذ 29 مارس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن ماكرون سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظهر الثلاثاء بتوقيت باريس.

وبالرغم من أن الرئيسين كان يتحدثان بشكل دوري في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت آخر مكالمة لماكرون مع بوتين في 29 مارس، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وقال قصر الإليزيه إن المكالمة الهاتفية اليوم الثلاثاء، ستجرى بمبادرة من ماكرون، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، وفق الوكالة.

وفي 18 إبريل الماضي، أعلن ماكرون، وقف حواره مع الرئيس الروسي، بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ونقلت القناة الخامسة بالتلفزيون الفرنسي عن ماكرون قوله: «منذ المذابح التي اكتشفناها في بوتشا وفي بلدات أخرى، اتخذت الحرب منحى مختلفا، لذلك لم أتحدث معه مرة أخرى بشكل مباشر منذ ذلك الحين، لكنني لا أستبعد القيام بذلك في المستقبل»