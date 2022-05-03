«د.ب.أ»: مقاتلتان ألمانيتان تعترضان طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، بأن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الألمانية، أقلعتا على الفور من قاعدة في شليسفيغ هولشتاين في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن شوهدت طائرة استطلاع روسية تقترب فوق بحر البلطيق.

وبحسب الوكالة، جرى تحديد الطائرة الروسية في المجال الجوي الدولي، قبالة جزيرة روجن يوم السبت، وانتهى الأمر بقيام المقاتلتين الألمانيتين بمرافقة الطائرة الروسية بعيدا عن ألمانيا.

طائرة روسية تنتهك المجال الجوي الدنماركي

وفي حادث مماثل، انتهكت طائرة روسية المجال الجوي الدنماركي، مما دفع وزارة الخارجية الدنماركية، لاستدعاء السفير الروسي لدى البلاد لإجراء محادثات أمس الإثنين.

وتقول كل من الدنمارك والسويد، إن طائرة روسية من طراز (إيه إن – 30) دخلت مجالهما الجوي ليلة الجمعة الماضية، عندما كانت الطائرة تحلق شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، والتي تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للسويد.

- وزارة الدفاع السويدية: طائرة استطلاع روسية خرقت المجال الجوي السويدي

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من شهرين، كان هناك نقاش مكثف في السويد، وكذلك في فنلندا المجاورة، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأثيرت مخاوف بالفعل في أوائل مارس عندما اخترقت أربع طائرات مقاتلة روسية المجال الجوي السويدي.