روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن صواريخ روسية عالية الدقة، أصابت مركزاً لوجستيا يقع في مطار عسكري بالقرب من أوديسا الأوكرانية، كان يستخدم لتوصيل أسلحة قدمها الغرب لكييف.

وجرى تدمير مستودعات تحتوي على طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي2 التركية، بالإضافة إلى أسلحة صاروخية وذخائر من الولايات المتحدة ودول أوروبية، وفق وكالة «يورو نيوز».

وفي وقت سابق، قال حاكم أوديسا ماكسيم مارشينكو، عبر تلغرام، إن ضربة صاروخية أصابت المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود مساء الإثنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.