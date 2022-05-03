رئيس بلدية ماريوبول: أكثر من 200 مدني لا يزالون في مصنع آزوفستال

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويتشينكو، الثلاثاء، إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع آزوفستال الضخم للصلب بالمدينة.

وتابع بويتشينكو، أن نحو مئة ألف مدني في المجمل لايزالون داخل المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا، والتي تحتلها القوات الروسية، وفق وكالة «يورو نيوز».

وبوشرت عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال السبت الماضي بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ خرج من المنشأة العشرات من المدنيين، على أن تستمر العملية اليوم، بحسب الجانب الأوكراني.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن نحو 80 مدنيا جرى إجلاؤهم من مجمع آزوفستال الصناعي، و«تسليم» بعضهم للأمم المتحدة بناء على رغبتهم.

وقالت الوزارة في بيان «جرى إجلاء 80 مدنيا بينهم نساء وأطفال»، موضحة أن «من رغبوا في التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف جرى تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة».