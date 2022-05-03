روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن أكثر من مليون شخص جرى نقلهم من مناطق مختلفة في أوكرانيا، إلى الأراضي الروسية خلال شهرين، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الحكومية.

وقال المسؤول العسكري، ميخائيل مزينتسييف، إن أكثر من 11500؛ منهم 1847 طفلا، نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أمس الإثنين، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، بحسب وكالة «يورو نيوز».

ويشمل هذا العدد عمليات إجلاء من منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا، وهما ما يطلق عليهما جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت روسيا باستقلالهما، قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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تتهم أوكرانيا روسيا بأخذ أشخاص ضد إراداتهم وإجبارهم على عبور الحدود، وزعمت مصادر أوكرانية أنه جرى اتخاذهم كرهائن.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، في تصريحات سابقة لـ«بي بي سي»، إن «موسكو حاولت في السابق مبادلة المدنيين (الأوكرانيين) بالسجناء من العسكريين الروس لدي كييف، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف».