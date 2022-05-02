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واشنطن: روسيا تعتزم فبركة استفتاءات لضم دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 09:26 مساء
واشنطن: روسيا تعتزم فبركة استفتاءات لضم دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين
السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر (أرشيفية: الإنترنت)
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تحدثت الولايات المتحدة، الإثنين، عن معلومات «ذات صدقية كبيرة» مفادها أن روسيا تعتزم أن تنظم، في منتصف مايو، استفتاءات «في محاولة لضم جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لها في شرق أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

وصرح السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر للصحافيين في واشنطن «بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم (جمهورية دونيتسك الشعبية) و(جمهورية لوغانسك الشعبية)»، مضيفًا «تظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات» في هذا المنحى بحدود منتصف مايو.

- بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وفي 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا. ودعت روسيا دول العالم لـ«اتباع خطوتها» في الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

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