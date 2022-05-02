هتلر.. محور أزمة جديدة بين تل أبيب وموسكو

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت تل أبيب إشارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية، واتهمته بـ«نشر معاداة السامية والتهوين من شأن محارق النازي»

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بيان: «مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى اتهام اليهود أنفسهم بأبشع الجرائم في التاريخ والتي ارتكبت ضدهم، فاستغلال محارق النازي ضد الشعب اليهودي لأغراض سياسية يجب أن يتوقف على الفور»، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز».

استدعاء إسرائيلي لسفير روسيا.. وموسكو صامتة

أما وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، فأوضح أن حكومته ستستدعي السفير الروسي ليسمع منها حديثا صارما بسبب هذا التأكيد الذي تضمنته مقابلة للوزير الروسي أمس الأحد مع التلفزيون الإيطالي؛ فيما لم يصدر تعليق بعد من السفارة الروسية.

وخلال مقابلة مع قناة ريته 4 الإيطالية، سُئل لافروف كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها بحاجة إلى «القضاء على النزعة النازية»، في أوكرانيا بينما رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي.

لافروف: هتلر يهودي.. وهذا لا يعني شيئًا

وقال لافروف: ىعندما يقولون أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهودا، أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية لذا فهذا لا يعني شيئا.».‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬وأضاف: «منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم».

وعبرت إسرائيل مرارا عن دعمها لأوكرانيا. لكنها تجنبت في البدء انتقاد موسكو مباشرة ولم تطبق العقوبات الرسمية المفروضة على رجال الأعمال المحيطين بالرئيس الروسي، إذ كانت تخشى تصدع العلاقات مع موسكو التي تتمتع بنفوذ في سورية المجاورة، وفق رويترز.