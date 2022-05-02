صدام بين الشرطة ومسلمين خلال صلاة عيد الفطر في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دارت مواجهات اليوم الإثنين في وسط أديس أبابا بين شبان مسلمين إثيوبيين والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع خلال صلاة عيد الفطر، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم تتضح بعد الظروف التي أدت إلى اندلاع المواجهات. وقال مسؤول مسلم إن «شرطيا أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على مسلمين تجمعوا للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية».

وقالت شرطة أديس أبابا من جانبها في بيان مقتضب: «تسببت أعمال شغب قام بها عدد قليل من الأفراد... أثناء صلاة العيد... بأضرار مادية»، مؤكدة عودة الهدوء. وأضافت أنها ستعلن لاحقا سبب اندلاع أعمال الشغب.

بدء المواجهات قرب استاد العاصمة أديس أبابا

بدأت المواجهات قرب استاد العاصمة الدولي الذي نظمت فيه الصلاة. ولدى امتلاء الاستاد، صلى من لم يتمكنوا من دخوله في الخارج لا سيما في ميدان مسكل الكبير.

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، طلب عدم ذكر اسمه، إنه ليس لديهم معلومات واضحة عن سبب اندلاع الصدامات. وأضاف «يبدو أن شرطيا أطلق قنبلة مسيلة للدموع عن غير قصد»، على حشد من المصلين المتجمعين للصلاة في ميدان مسكل، مستشهدا بمتطوعين تولوا تنظيم الصلاة. وأضاف أن زملاء الشرطي أبعدوه عن المكان «لكن الناس صُدموا وراحوا يهتفون وخرج الوضع عن السيطرة».

رشق الشرطة بالحجارة.. والبعض يهتف: لا تحرقوا مساجدنا

ورصدت الوكالة الفرنسية شبانا يرشقون الشرطة بالحجارة بالقرب من ميدان مسكل. وهتف البعض «العدالة لغوندار» و«لا تحرقوا مساجدنا لا تقتلوا أبناءنا».

وتقع مدينة غوندار في منطقة أمهرة، شمال غرب إثيوبيا، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وفقا لمسؤولين مسلمين، في أواخر أبريل في أعمال عنف ضد مسلمين نُسبت إلى متطرفين مسيحيين.

تحطيم نوافذ متحف وطني في مسكل

وحطم متظاهرون بالحجارة نوافذ متحف وطني في ميدان مسكل، وأشاروا إلى عودة الهدوء بعد ذلك. وقال عضو مجلس الشؤون الإسلامية «هذه هي المرة الأولى» التي نشهد أحداثا خلال صلاة العيد في العاصمة التي تُنظم منذ سقوط النظام العسكري الماركسي في العام 1991.

وأوضح أن المسلمين منظمون ومسالمون يريدون قضاء العيد بسلام.

وإثيوبيا دولة ذات غالبية مسيحية (أكثرهم من الأرثوذكس) ويشكل المسلمون نحو 30% من سكانها.