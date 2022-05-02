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الولايات المتحدة تأمل في عودة دبلوماسييها إلى كييف بنهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 03:57 مساء
الولايات المتحدة تأمل في عودة دبلوماسييها إلى كييف بنهاية مايو
مبنى السفارة الأميركية في كييف (أرشيفية - رويترز)
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تأمل الولايات المتحدة في عودة دبلوماسييها إلى العاصمة الأوكرانية كييف «بحلول نهاية الشهر»، حسبما أعلنت القائمة بأعمال السفارة كريستينا كفيين الإثنين، بعدما أغلقت واشنطن سفارتها هناك قبل أيام من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت كفيين، خلال مؤتمر صحفي في مدينة لفيف في شرق أوكرانيا، «نأمل جدا أن تسمح لنا الظروف بالعودة إلى كييف بحلول نهاية الشهر»، وفق وكالة «يورو نيوز».

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ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، وحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض.

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