الولايات المتحدة تأمل في عودة دبلوماسييها إلى كييف بنهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط



تأمل الولايات المتحدة في عودة دبلوماسييها إلى العاصمة الأوكرانية كييف «بحلول نهاية الشهر»، حسبما أعلنت القائمة بأعمال السفارة كريستينا كفيين الإثنين، بعدما أغلقت واشنطن سفارتها هناك قبل أيام من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت كفيين، خلال مؤتمر صحفي في مدينة لفيف في شرق أوكرانيا، «نأمل جدا أن تسمح لنا الظروف بالعودة إلى كييف بحلول نهاية الشهر»، وفق وكالة «يورو نيوز».

- تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

- الأمم المتحدة تتهم القوات الروسية بارتكاب أفعال «قد ترقى إلى جرائم حرب» في أوكرانيا

- موسكو: استهداف مخزن يحوي أسلحة أجنبية قرب أوديسا

- صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثالث، دون أن تلوح في الأفق نهاية للقتال الذي أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين، وحول المدن الأوكرانية إلى أنقاض.