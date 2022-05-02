للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.. ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة بكورونا

القاهرة - بوابة الوسط

لم تبلغ سلطات الصحة في ألمانيا، معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض، بأي حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى منذ سبتمبر 2020، وفق بيانات المعهد المحدثة على موقعه الإلكتروني، حتى صباح اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، قد يطرأ على هذه البيانات تحديثات في وقت لاحق اليوم، بينما كانت آخر مرة لم يجرِ الإبلاغ عن أي حالة وفاة بكورونا في ألمانيا، خلال يوم واحد، في 21 سبتمبر 2020، وواصل معدل الإصابة الأسبوعي تراجعه اليوم الإثنين.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حاليا 639.5، مقابل 666.4 حالة أمس الأحد، و790.8 حالة قبل أسبوع، و1531.5 حالة قبل شهر.

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وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا، سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4032 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 ألفا و84 حالة يوم الإثنين الماضي.

نحو 25 مليون إصابة بالفيروس

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام 2020، 24 مليونا و813 ألفا و817 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن الكثير من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.