Atwasat

المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 02:07 مساء
المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين
مسلمون يؤدون صلاة العيد في إيطاليا, (موقع «ديكود 39» الإيطالي)
alwasat radio

أدى المسلمون في إيطاليا، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد والساحات، للمرة الأولى منذ عامين، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الثقافي الإسلامي الإيطالي، المعروف باسم الجامع الكبير في روما، أول من أمس تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ليكون اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك للمسلمين في إيطاليا، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

والجامع الكبير في روما، هو أكبر مسجد في إيطاليا والهيئة الوحيدة المعترف بها من السلطات الإيطالية.

وأقيمت في مسجد روما الكبير صلاتان: الصلاة الأولى الساعة الثامنة ونصف صباحا، والصلاة الثانية الساعة التاسعة ونصف صباحا.
وفي مدن أخرى من البلاد، اجتمع المسلمون بالآلاف في الميدان العامة بميلانو إلى كاتانيا مرورا بجنوة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

- بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

من جهته، بعث ستيفانو لو روسو، عمدة تورينو (شمال)، رسالة إلى الجالية الإسلامية المجتمعة صباح اليوم في حديقة باركو دورا، عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن عن بداية موسم جديد في المدينة، قائلا: سنكون جميعا أبطالا فيه، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

عمدة باليرمو يشارك في الصلاة
وفي أعقاب عامين من التوقف على خلفية إجراءات فيروس كورونا الخاصة بالتجمعات، عاد المسلمون أيضا إلى الشوارع في نابولي، وقام الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية ومجتمعات مختلفة في عدة أماكن بالمدينة بتحديد موعد للتجمع للصلاة، وأقيم احتفالان في ساحة جاريبالدي، حيث تطرق الأئمة في خطاباتهم إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي ساحة الأب بادري ميسينا في باليرمو، شارك العمدة ليولوكا أورلاندو شخصيا في صلاة عيد الفطر المبارك، قائلا: «مثل كل عام، فإن الصلاة التي تنهي شهر رمضان هي أيضا احتفال في مدينة باليرمو، لحظة الصلاة ولكن أيضا لحظة التفكير خاصة في أوقات الحرب الصعبة.. الحروب التي ينتج عنها الموت في أنحاء العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس

تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين

وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء ...
كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي

كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي
15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد
سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر ...
«إسرائيل» تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعي السفير الروسي
«إسرائيل» تندد بتصريحات لافروف عن هتلر وتستدعي السفير الروسي
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
الاستخبارات البريطانية: ربع الوحدات الروسية بأوكرانيا أصبحت عاجزة عن القتال
الاستخبارات البريطانية: ربع الوحدات الروسية بأوكرانيا أصبحت عاجزة...
المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين
المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
المزيد
صدام بين الشرطة ومسلمين خلال صلاة عيد الفطر في إثيوبيا
صدام بين الشرطة ومسلمين خلال صلاة عيد الفطر في إثيوبيا...
الولايات المتحدة تأمل في عودة دبلوماسييها إلى كييف بنهاية مايو
الولايات المتحدة تأمل في عودة دبلوماسييها إلى كييف بنهاية ......
للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.. ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة بكورونا
للمرة الأولى منذ سبتمبر 2020.. ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة ......
المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين
المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين...
الاستخبارات البريطانية: ربع الوحدات الروسية بأوكرانيا أصبحت عاجزة عن القتال
الاستخبارات البريطانية: ربع الوحدات الروسية بأوكرانيا أصبحت ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط