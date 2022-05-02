المسلمون في إيطاليا يؤدون أول صلاة عيد منذ عامين

القاهرة - بوابة الوسط

أدى المسلمون في إيطاليا، اليوم الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، في المساجد والساحات، للمرة الأولى منذ عامين، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الثقافي الإسلامي الإيطالي، المعروف باسم الجامع الكبير في روما، أول من أمس تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ليكون اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك للمسلمين في إيطاليا، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

والجامع الكبير في روما، هو أكبر مسجد في إيطاليا والهيئة الوحيدة المعترف بها من السلطات الإيطالية.

وأقيمت في مسجد روما الكبير صلاتان: الصلاة الأولى الساعة الثامنة ونصف صباحا، والصلاة الثانية الساعة التاسعة ونصف صباحا.

وفي مدن أخرى من البلاد، اجتمع المسلمون بالآلاف في الميدان العامة بميلانو إلى كاتانيا مرورا بجنوة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

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من جهته، بعث ستيفانو لو روسو، عمدة تورينو (شمال)، رسالة إلى الجالية الإسلامية المجتمعة صباح اليوم في حديقة باركو دورا، عبر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن عن بداية موسم جديد في المدينة، قائلا: سنكون جميعا أبطالا فيه، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

عمدة باليرمو يشارك في الصلاة

وفي أعقاب عامين من التوقف على خلفية إجراءات فيروس كورونا الخاصة بالتجمعات، عاد المسلمون أيضا إلى الشوارع في نابولي، وقام الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية ومجتمعات مختلفة في عدة أماكن بالمدينة بتحديد موعد للتجمع للصلاة، وأقيم احتفالان في ساحة جاريبالدي، حيث تطرق الأئمة في خطاباتهم إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي ساحة الأب بادري ميسينا في باليرمو، شارك العمدة ليولوكا أورلاندو شخصيا في صلاة عيد الفطر المبارك، قائلا: «مثل كل عام، فإن الصلاة التي تنهي شهر رمضان هي أيضا احتفال في مدينة باليرمو، لحظة الصلاة ولكن أيضا لحظة التفكير خاصة في أوقات الحرب الصعبة.. الحروب التي ينتج عنها الموت في أنحاء العالم».