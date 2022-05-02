الاستخبارات البريطانية: ربع الوحدات الروسية بأوكرانيا أصبحت عاجزة عن القتال

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز الاستخبارات البريطاني، إن أكثر من ربع وحدات الجيش الروسي المرسلة إلى أوكرانيا أصبحت «غير صالحة للقتال».

وأضافت المخابرات البريطانية في تقريرها اليومي، أن «من المحتمل أن تستغرق روسيا سنوات لإعادة بناء قواتها»، موضحة أنه: «منذ بداية الحرب، أرسلت روسيا أكثر من 120 كتيبة تكتيكية، أي حوالي 65% من مجموع قوتها القتالية البرية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وخلصت الاستخبارات إلى أنه «يبدو أن أكثر من ربع هذه الوحدات غدت عاجزة عن القتال».

ومطلع إبريل، أقر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الخميس: «تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا»، من دون أن يحدد تفاصيل عن هذه الخسائر، وفق وكالة «فرانس برس».

إجلاء 80 مدنيا من مجمع آزوفستال الصناعي

والأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نحو 80 مدنيا جرى إجلاؤهم من مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، وجرى «تسليم» بعضهم للأمم المتحدة بناءً على رغبتهم.

وقالت الوزارة في بيان «تم إجلاء 80 مدنيا بينهم نساء وأطفال»، موضحة أن «من رغبوا في التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف جرى تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة»، وفق «فرانس برس».