واشنطن قد تصادر أصول مقربين من بوتين لصالح أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور تشاك شومر يوم الأحد، إنه سيضيف بنودًا إلى حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإرسال العائد من أموال بيعها مباشرة إلى أوكرانيا.

وقال شومر في إفادة إعلامية من مدينة نيويورك «أوكرانيا بحاجة إلى كل المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها، وفي الوقت نفسه، نحتاج نحن إلى جميع الأصول التي يمكننا تجميعها لمنح أوكرانيا المساعدات التي تحتاجها»، وفق «رويترز».

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونجرس يوم الخميس الموافقة على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لكييف، فيما يمثل زيادة كبيرة للتمويل الأميركي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي.

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وأكد شومر أن إدارة بايدن طلبت من أعضاء الكونجرس إدراج بنود في مشروع قانون المساعدات لمساعدتها على مصادرة الأصول وتصفيتها وإرسال الأموال إلى أوكرانيا.

وأشار مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء إلى دعمه منح إدارة بايدن مزيدًا من الصلاحيات لاستهداف المستفيدين من ارتباطهم بالرئيس الروسي.

سيُستخدم مبلغ 33 مليار دولار الممنوح لأوكرانيا، والذي قال أعضاء في الكونجرس إنهم يريدون الموافقة عليه بسرعة، في توفير الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، فضلا عن مساعدات اقتصادية وإنسانية مباشرة لأوكرانيا.