احتجاجات في أرمينيا ضد تقديم تنازلات لأذربيجان حول قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر الآلاف في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الأحد لتحذير الحكومة من أي تنازلات لأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ، المنطقة المتنازع عليها بين البلدين منذ ثلاثين عامًا.

وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورفعوا لافتات كتب عليها «قره باغ» و«أرمينيا بدون أتراك» في إشارة إلى الأذربيجانيين الناطقين بالتركية، وفق «مونت كارلو» الدولية.

التنازل عن منطقة ناغورني قره باغ

وتتهم المعارضة باشينيان بأنه ينوي التنازل عن منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية بأكملها لأذربيجان، بعدما قالت الأخيرة في أبريل إن «المجتمع الدولي يدعو أرمينيا إلى تقليص مطالبها».

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وقال نائب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة إيشخان سغاتيليان خلال تظاهرة الأحد، إن «أي وضع سياسي لقره باغ داخل أذربيجان هو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا». وأضاف أن «باشينيان خان ثقة الشعب وعليه التنحي» مؤكدًا أن الحركة الاحتجاجية «ستؤدي إلى إطاحة الحكومة في المستقبل القريب».

نزاع بين يريفان وباكو

يدور نزاع بين يريفان وباكو حول ناغورني قره باغ منذ التسعينيات، وأسفرت الحرب الأخيرة في خريف 2020 عن مقتل حوالي 6500 شخص قبل أن تنتهي بهدنة تفاوضت عليها روسيا.

في إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينيات ونشرت روسيا حوالي ألفي جندي لحفظ السلام.

في أبريل، أعلنت أرمينيا وأذربيجان التحضير لمحادثات السلام. وكان الرئيسان الأرميني والأذربيجاني التقيا في بروكسل لإجراء محادثات نادرة بوساطة من الاتحاد الأوروبي. وعُقِد الاجتماع بعد اندلاع أعمال عنف في ناغورني قره باغ في مارس.

منطقة ناغورني قره باغ الجبلية حيث الغالبية الأرمنية المدعومة من يريفان، انفصلت عن أذربيجان عند انهيار الاتحاد السوفياتي ما أدى إلى اندلاع حرب أولى في التسعينيات تسببت في مقتل 30 ألف شخص وتهجير آلاف اللاجئين الأذربيجانيين.