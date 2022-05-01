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أوكرانيا تطلق صواريخ على جزيرة تحتلها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 03:24 مساء
أوكرانيا تطلق صواريخ على جزيرة تحتلها روسيا
جنود من الجيش الأوكراني. (أرشيفية: الإنترنت).
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قالت القوات الأوكرانية، إنها شنت ضربات صاروخية متكررة على جزيرة الثعبان التي تحتلها روسيا في البحر الأسود، وجرى تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي ووحدة اتصالات في الهجمات، طبقًا لما ذكرته القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني اليوم الأحد.

وتردد أن 42 جنديًا روسيًا قتلوا في الغارات، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، التي أكدت أنه لم يتسنَ التحقق من الهجوم ولا من سقوط ضحايا من مصدر مستقل، ولم يرد أي تقرير من الجانب الروسي.

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وتقع جزيرة الثعبان على بعد نحو 35 كيلومترًا قبالة الساحل الأوكراني، واحتلتها روسيا في نهاية فبراير الماضي.

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