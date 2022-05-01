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عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 09:31 صباحا
عشاء مراسلي البيت الأبيض.. جدية ونكات
الرئيس الأميركي جو بايدن وتريفور نوا خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، 30 أبريل 2022. (أ ف ب)
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عاد الرئيس والنكات فيما سقطت القفازات والكمامات، مع عودة عشاء جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض في واشنطن السبت بعد توقف استمر سنتين بسبب الجائحة. 

وهزأ الرئيس جو بايدن من تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي وانتقد سلفه دونالد ترامب لعدم حضوره مأدبة العشاء السنوية هذه خلال فترة ولايته وتقبّل نكات مضيف الأمسية الممثل الكوميدي تريفور نوا.

كذلك تطرّق العشاء إلى مواضيع جدية مثل الصراع في أوكرانيا والتحديات التي تواجه الديموقراطية وحرية الإعلام في الداخل والخارج. وقال بايدن في كلمته الافتتاحية «أنا متحمس جدا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأميركية الوحيدة التي تقل شعبيتها من شعبيتي».

عقود على عشاء مراسلي البيت الأبيض
ويعود تقليد إقامة هذا العشاء إلى العام 1924 وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء دونالد ترامب. وأقيم العشاء في فندق «هيلتون» في واشنطن وحضره 2600 شخص.

وأقر بايدن بأن السنوات الماضية كانت صعبة. وقال ساخرا «كان لدينا آفة مروّعة أعقبها عامان من كوفيد». ثم أخذ كلامه منحنة أكثر جدية مشيدا بالصحفيين الذين يغطون الحرب في أوكرانيا ومحذرا من «سمّ يمر عبر ديموقراطيتنا... مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير».وأضاف «أنتم، الصحافة الحرة، أهميتكم أكبر مما كانت عليه في القرن الماضي».

كذلك، وجّهت خلال العشاء تحية إلى تضحيات الصحفيين في مناطق الحرب. وكان الحصول على لقاح كوفيد-19 إلزاميا لحضور العشاء، لكنّ كثرا تساءلوا عن مدى حكمة بايدن البالغ 79 عاما لحضوره. فقد ثبتت إصابة نائة الرئيس كامالا هاريس بالفيروس الأسبوع الماضي، كما أن أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض للأمراض المعدية لم يشارك في الأمسية.

ولم يتناول بايدن العشاء في إجراء احترازي لكنه لم يضع الكمامة. وقال بايدن أثناء تقديمه الممثل الكوميدي «تريفور، الخبر السار هو أنه يمكنك الآن انتقاد رئيس الولايات المتحدة. وبخلاف ما يحدث في موسكو، لن تذهب إلى السجن».

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وافتتح نوا خطابه قائلا إنه يتشرّف باحياء «الحدث الأكثر تميزا في البلاد». وتوجه إلى بايدن بالقول إن الصحفيين «كانوا قاسين عليك وهو أمر لا أفهمه». وأضاف «منذ توليت المنصب، بدأت الأمور تتحسن، كما تعلمون، ارتفعت أسعار الغاز والإيجارات والطعام. كل شئ».

وتجنّب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المشاركة في هذا العشاء السنوي واعتاد بانتظام مهاجمة الصحفيين الذين كان يعتبرهم «أعداء الشعب». وفي الحفلة الأخيرة في العام 2019، لم يحضر حتى ممثلون كوميديون إلى العشاء الذي غاب عنه ترامب أيضا.

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