تفجيرات تقطع الكهرباء عن ملايين الأفغان قبيل عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات الأفغانية إن ملايين الأشخاص في 11 ولاية في أفغانستان حرموا من التيار الكهربائي، السبت 30 أبريل 2022، بعد تفجير برجين لنقل الكهرباء غرب العاصمة كابل.

ويأتي انقطاع الكهرباء قبل عطلة عيد الفطر، وقصف برجان في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة؛ ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة، بحسب «فرانس برس».

وقال حكم الله مايواندي، الناطق باسم شركة الكهرباء الحكومية في بيان عبر الفيديو، «فجَّر الأعداء برجي كهرباء بالقنابل». وأضاف أن خمسة فرق من الشركة تقوم بإصلاح العطل. وقال مايواندي «الأعمدة مثبتة على قمم الجبال وتحاول فرقنا إصلاحها». وأضاف أنه سيتم إجراء إصلاحات موقتة لعودة الكهرباء جزئيًا بحلول ليل السبت قبل إكمال التصليح الكامل في غضون أسبوعين.

تشغيل مولدات خاصة

وقالت الشرطة إنها أوقفت اثنين من المشتبه بهم على خلفية التفجيرات. وقام عديد المباني السكنية والشركات في كابل، التي يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، بتشغيل مولدات خاصة السبت لضمان توفير الكهرباء قبل عيد الفطر.

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وتعتمد أفغانستان، إلى حد كبير، على الكهرباء المستوردة من أوزبكستان وطاجيكستان ما يجعل خطوطها عبر البلاد هدفًا رئيسيًا للمتطرفين.