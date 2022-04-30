خروج 20 مدنيا من مجمع «آزوفستال» في ماريوبول تمهيدا لإجلائهم

القاهرة - بوابة الوسط

خرج عشرون مدنيًا، السبت، من مجمع «آزوفستال»، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع.

وقال نائب قائد كتيبة آزوف، سفياتوسلاف بالامار، «نُقل عشرون مدنيًا هم نساء وأطفال إلى مكان مناسب، ونأمل بأن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أمس الجمعة، أنه جرى التخطيط «لعملية» إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وقالت الرئاسة في بيان: «جرى التخطيط لعملية من أجل إخراج المدنيين من المصنع اليوم».

مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين

وحسب كييف، يتحصن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، من بينهم عشرات الأطفال، في مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول، مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة.

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والإثنين، أعلنت أوكرانيا أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني، للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع «آزوفستال»، وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشتوك، على «تلغرام»: «للأسف لا توجد اتفاقات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم».

وقف إطلاق نار من طرف روسيا

وسبق أن أعلنت روسيا نيتها وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع «آزوفستال» للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو، يتعهدون بـ«وقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة» مدنيين «في الاتجاه الذي يختارونه».