وزارة الدفاع السويدية: طائرة استطلاع روسية خرقت المجال الجوي السويدي

القاهرة - بوابة الوسط

خرقت طائرة استطلاع روسية لوقت قصير، الجمعة، المجال الجوي السويدي، وفق ما أفادت، السبت، هيئة الأركان السويدية مع درس السلطات في هذا البلد ترشحًا محتملًا لحلف شمال الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع السويدية، في بيان، إن «طائرة روسية من طراز (ايه إن-30) انتهكت المجال الجوي السويدي مساء الجمعة»، موضحة أن فرقها تابعت الحادث برمته وقامت بتصويره، بحسب «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في 27 فبراير ، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية وقتها «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

رد روسي

في المقابل أعلنت روسيا، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.