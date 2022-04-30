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استقالة نائب بريطاني بعد اعترافه بمشاهدة محتوى غير أخلاقي في البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 08:24 مساء
استقالة نائب بريطاني بعد اعترافه بمشاهدة محتوى غير أخلاقي في البرلمان
النائب البريطاني المحافظ نيل باريش. (الإنترنت)
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أعلن النائب البريطاني المحافظ نيل باريش، السبت، أنه سيستقيل، معترفًا بأنه شاهد مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم بعدما اتّهمه نواب آخرون بذلك.

وقال النائب البالغ من العمر 65 عامًا، لشبكة «بي بي سي»، «كنت أبحث عن جرّارات (...) وصادفت موقعًا آخر يحمل اسمًا مشابهًا ونظرت إليه لفترة، الأمر الذي تعين علي ألا أفعله». وتابع: «لكن جريمتي، جريمتي الكبرى، هي أنني عدت إلى الموقع مرة ثانية وكان الأمر متعمّدًا»، واصفًا ذلك بـ«لحظة جنون»، جسب «فرانس برس».

عن طريق الخطأ
وفي مقابلة مع جريدة «ديلي تلغراف» نُشرت صباح السبت، قال باريش إنه ربما دخل الموقع «عن طريق الخطأ». وأكّد ناطق باسم المحافظين في دائرة تيفرتون وهونيتون، حيث انتُخب باريش في العام 2019 «ندعم قرار (نيل باريش) بالتنحي عن منصبه كعضو في البرلمان».  

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وجاء إعلان قرار الاستقالة بعدما فتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقًا، الأربعاء، بعد أن اتهم نائب بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت. 

دعوات لاستقالة باريش 
وكتب باريش، على موقعه الإلكتروني، «بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب هاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية» المعنية. وأضاف: «سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات»، موضحًا أنه لن يكشف مزيد المعلومات في الوقت الحالي. 

وكانت النائبة العمالية، هارييت هارمان، دعت باريش إلى تقديم استقالته «فورًا» إذا كان بالفعل مذنبًا بالتهم الموجهة إليه.

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