الخارجية الروسية تدعو إلى منع أي صراع مسلح بين القوى النووية لتجنب مخاطر نشوب الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، السبت، إن بلاده ترى أنه ينبغي إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد الأدنى، وأنه يتعين منع أي صراع مسلح بين القوى النووية.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن يرماكوف قوله إن جميع القوى النووية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية، بحسب «رويترز».

ونقلت الوكالة عن يرماكوف قوله: «مخاطر الحرب النووية، التي لا ينبغي إطلاق العنان لها أبدًا، يجب أن تبقى عند أدنى حد، لاسيما من خلال منع أي صراع مسلح بين القوى النووية». وأضاف: «من الواضح أن روسيا تلتزم بهذا التفاهم».

تجنب نشوب حرب نووية

وأشار بذلك إلى بيان مشترك نشرته روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا في يناير ووافقت فيه الدول الخمس، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي مزيد انتشار الأسلحة النووية وتجنب نشوب حرب نووية.

- لافروف يتهم الغرب بالتفكير في «حرب نووية»

- زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين الماضي، إن على الغرب ألا يقلل من شأن المخاطر المتزايدة لنشوب صراع نووي بسبب أوكرانيا، ومع ذلك قالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها لا تعتقد أن هناك تهديدا باستخدام روسيا الأسلحة النووية على الرغم من التصعيد الأخير في خطاب موسكو.