العثور على ثلاث جثث موثقة اليدين مدفونة بالقرب من بوتشا

القاهرة - بوابة الوسط

عُثر في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال، تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص وأيديهم موثقة وأعينهم معصوبة، كما قالت شرطة كييف السبت.

وأوضح قائد شرطة كييف، أندريه نيبيتوف، في بيان «تعرض الضحايا للتعذيب لفترة طويلة.. وفي نهاية المطاف أصيب كل منهم برصاصة في الرأس»، مضيفًا أنه جرى توثيق أيديهم وتعصيب عيونهم وبعضهم كُمّمت أفواههم، بحسب وكالة «فرانس برس».

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والخميس، وجهت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية عبر «تلغرام» إنها «وجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64، على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها».