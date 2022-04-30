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العثور على ثلاث جثث موثقة اليدين مدفونة بالقرب من بوتشا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 03:58 مساء
العثور على ثلاث جثث موثقة اليدين مدفونة بالقرب من بوتشا
موظفون ينقلون ست جثث عثر عليها في بوتشا الأوكرانية، 5 إبريل 2022 ( أ ف ب)
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عُثر في حفرة قرب بوتشا على جثث ثلاثة رجال، تعرضوا للتعذيب وقتلوا بالرصاص وأيديهم موثقة وأعينهم معصوبة، كما قالت شرطة كييف السبت.

 وأوضح قائد شرطة كييف، أندريه نيبيتوف، في بيان «تعرض الضحايا للتعذيب لفترة طويلة.. وفي نهاية المطاف أصيب كل منهم برصاصة في الرأس»، مضيفًا أنه جرى توثيق أيديهم وتعصيب عيونهم وبعضهم كُمّمت أفواههم، بحسب وكالة «فرانس برس».

- اتهام 10 جنود روس بارتكاب جرائم محتملة في بوتشا الأوكرانية
- الأمم المتحدة تقول إنها وثقت مقتل 50 مدنيا في بلدة بوتشا الأوكرانية

والخميس، وجهت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية عبر «تلغرام» إنها «وجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64، على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها».

الأمم المتحدة توثق مقتل 50 مدنيا
وفي 22 أبريل الجاري، وثقت الأمم المتحدة «عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة»، لخمسين مدنيًا بعضهم بعمليات إعدام بإجراءات موجزة في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، رافينا شامداساني.

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