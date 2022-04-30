وفاة 12 مهاجرا في عرض البحر.. و295 آخرون ينتظرون ميناء لإنزالهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة إنسانية أن هناك 295 مهاجرًا على متن سفينتها، ينتظرون تخصيص ميناء آمن لإنزالهم، فيما تحدث أحد الناجين عن رؤيته لـ 12 شخصًا ميتًا.

وتحدث المهاجر جان، وعمره 28 عامًا، من على جسر سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، وجرى إنقاذه قبل 3 أيام في منطقة وسط البحر المتوسط​​، عن رحلته المأساوية في عرض البحر، والتي انتهى المطاف بـ12 شخصًا خلالها في المياه لتغمرهم الأمواج ليلًا، حسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وقال جان: «غادرنا عند الساعة الثالثة صباحًا وقد كانت الأمواج عالية. كان الناس مرهقين. أغمي على البعض بعد ساعات قليلة من المغادرة وسقطوا في الماء. انتشلنا ثلاثة أشخاص، لكن لم نتمكن من فعل أي شيء للآخرين. كنا 106 عندما أبحرنا وقد وصل منا 94 فقط».

عنف إزاء المهاجرين في ليبيا؟

ونقل رجال الإنقاذ، عن جان حديثه عن «العنف الشديد الذي عانى منه في ليبيا، وأن السبيل الوحيد للهروب هو المخاطرة بحياته في البحر. لم يستطع تخيل عدم أمان القارب الذي دفع نقوده للفرار على متنه». واعترف بأنه لم يكن لديه أي فكرة عن نوع القارب الذي كان سيستقله، «لقد أخبرونا أنه سيكون كبيرًا ومتينًا».

وأشار إلى أن القارب مجرد قطعة من المطاط، متابعا: «لم يكن لدينا طعام ولا ماء نشربه، مياه البحر فقط»؛ فيما تحدث طاقم الإنقاذ أن هناك 295 ناجياً على متن السفينة، من بينهم 132 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم.