«الطاقة الذرية»: روسيا أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة زابوريزهزهيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، إن السلطات الروسية أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأطلع مسؤولون أوكرانيون الوكالة على آخر المستجدات بشأن المحطة التي تخضع للسيطرة الروسية حاليًا، لكن لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون، وذلك حسبما أعلن مدير عام الوكالة رافائيل ماريانو جروسي في بيان له، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

الموظفون الأوكرانيون يعملون «تحت ضغط غير معقول»

وقال البيان نقلًا عن مسؤولين أوكرانيين، إن الموظفين الأوكرانيين يعملون «تحت ضغط غير معقول» .

وأكدت أوكرانيا إرسال ثمانية ممثلين عن شركة «روساتوم» النووية الحكومية الروسية إلى المحطة، مشيرة إلى أنهم طلبوا تقارير يومية من إدارة المحطة بشأن «قضايا سرية» حول عمل المحطة.

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واستولت القوات الروسية على المحطة في 4 مارس، فيما أعرب جروسي بشكل متكرر عن قلقه بشأن سلامة محطات الطاقة الأوكرانية خلال النزاع.