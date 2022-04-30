اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، على خطة لإعطاء جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بشكل مبدئي، فقط للمسنين والأشخاص الذين يعانون حالات مرضية مزمنة.

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وذكرت جريدة «جابان توداي» اليابانية اليوم السبت، أن الجرعة الرابعة من لقاحي «موديرنا» و«فايزر» ستكون متاحة بعد خمسة أشهر من حصول الشخص على جرعته الثالثة، طبقًا للخطة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».