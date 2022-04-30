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اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 01:41 مساء
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة
أحد اليابانيين مرتديا الكمامة في شارع بالعاصمة طوكيو، (أرشيفية: أ ف ب)
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وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، على خطة لإعطاء جرعة رابعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بشكل مبدئي، فقط للمسنين والأشخاص الذين يعانون حالات مرضية مزمنة.

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وذكرت جريدة «جابان توداي» اليابانية اليوم السبت، أن الجرعة الرابعة من لقاحي «موديرنا» و«فايزر» ستكون متاحة بعد خمسة أشهر من حصول الشخص على جرعته الثالثة، طبقًا للخطة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

الجرعة الرابعة من اللقاح متاحة مجانًا
وأضافت الجريدة أن الذين يبلغون 60 عامًا أو أكثر بالإضافة إلى الذين يبلغون 18 عامًا أو أكثر، ويعانون حالة مرضية مزمنة، يحق لهم الحصول على جرعة رابعة، وستكون اللقاحات الرابعة متاحة مجانًا مثل اللقاحات الثلاثة الأولى، فيما أكدت اللجنة أن الجرعة الرابعة ربما تكون متاحة بشكل أوسع لاحقًا.

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