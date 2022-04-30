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روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 01:24 مساء
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا أوكرانيا
قوات روسية على تخوم أوكرانيا, (أرشيفية : الإنترنت)
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ذكرت القوات المسلحة الروسية أن هجمات جديدة بالصواريخ والمدفعية، أصابت مئات من الأهداف العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع أن سلاح الجو الروسي، دمر أربعة مستودعات ذخيرة ومستودع وقود في الشرق، خلال الليل، فيما قال الناطق باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، إن الهجمات «أبادت» أيضًا 120 مقاتلًا أوكرانيًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وأصابت المدفعية الروسية إجمالي 389 من الأهداف العسكرية الأخرى، خلال الليل، بما في ذلك العديد من مواقع القوات الأوكرانية، بينما أسقط الدفاع الجوي الروسي 18 «طائرة بدون طيار».

وأضاف كوناشينكوف أنه جرى إعطاب أكثر من 2600 دبابة أوكرانية ومركبة مدرعة وحوالي 650 «طائرة بدون طيار»، بالإضافة إلى 142 طائرة و112 مروحية منذ بدء الغزو، ولم يتسن التأكد من تلك المعلومات من مصدر مستقل.

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