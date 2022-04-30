Atwasat

الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 12:19 مساء
الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف
مدنيون خرجوا من روسكا لوزوفا يتجمّعون في خاركيف، 29 أبريل 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

خرج المئات من المدنيين المنهكين من قرية روسكا لوزوفا الاستراتيجية التي استعادها الجيش الأوكراني بعد نحو شهرين على وقوعها تحت السيطرة الروسية في شمال خاركيف في الشرق الأوكراني. 

وقالت ناتاليا (28 عامًا) طالبة عدم كشف هويتها «تركنا كل شيء هناك. لم نصطحب معنا سوى حيوانات وما أمكن تحميله في السيارة. عشنا مدى شهرين خوفًا رهيبًا»، حسب وكالة «فرانس برس» وقد وصلوا في نحو 50 سيارة إلى خاركيف، منهكين وكأنهم خرجوا من كابوس بعد شهرين على احتلال الجنود الروس القرية وعمليات القصف والمعارك التي شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين.

وأوضح سفياتوسلاف (40 عامًا) وقد بدا عليه التعب الشديد «بقينا مدى شهرين في طوابق تحت الأرض من دون طعام، أكلنا ما كان بحوزتنا»، وقد طلب بدوره عدم كشف هويته. لدى وصولهم إلى خاركيف تجمّعوا في مرأب عند أطراف المدينة.

لا سجائر منذ شهرين
وما أن يرى المدخنون علبة سجائر يسارعون لطلب سيجارة، فهم لم يدخنوا منذ شهرين. تقع روسكا لوزوفا على بُعد 18 كلم إلى الشمال من خاركيف وكانت تضم نحو خمسة آلاف نسمة قبل الحرب. ويعبر القرية الطريق السريع ام-20 الذي يربط المنطقة بالحدود الروسية ومن ثم ببلغورود.

وروت تاتيانا إيفيموفنا (69 عامًا) لوكالة «فرانس برس» «كنا عند خطة الجبهة. في اليوم السادس انقطعت المياه والكهرباء صعدنا إلى شقتنا بعد أسبوع وكانت آلية مدرعة لنقل الجنود متوقفة تحت شرفتنا. كنا خائفين للغاية». وتابعت «كان هناك ولد يركب الدراجة الهوائية أوقفوه (الجنود الروس) ووضعوا كيسًا فوق رأسه وأوثقوا يديه. سأل أحدهم ماذا سيفعلون به فأجابوا: سوف نربيه. كان الأمر إذلالًا قبل أي شيء آخر. جنودهم فتّشوا المنازل والشقق السكنية».

صنّف الجيش الأوكراني روسكا لوزوفا «منطقة ذات أهمية استراتيجية». وقالت قيادة سلاح المشاة إن «العدو شنّ انطلاقًا من هذه القرية ضربات استهدف فيها البنى التحتية المدنية والأحياء السكنية في خاركيف».

ليلتان مرعبتان في أوكرانيا
تتعرّض الأحياء الواقعة في شمال شرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وكانت تعد قبل الحرب 1.5 مليون نسمة، يوميًا للقصف بصواريخ روسية، في ضربات توقع قتلى مدنيين. وجرى تحرير قرية روسكا لوزوفا بعد قصف مكثف ومعارك في اليومين الأخيرين.

وقالت سفيتلانا بيريبيليتسا (23 عامًا) حاملة جروًا «عشنا ليلتين مرعبتين كالجحيم... الليلة التي سبقت بدا وكأن السماء تحترق، وكأن القرية كلها تحترق». وتابعت «لم يأت الروس في اليوم الأول (للحرب). لبضعة أسابيع كنا نوعًا ما في منطقة رمادية» في إشارة إلى أن أيًا من الطرفين لم يكن يسيطر على القرية، وأضافت «عندما دخلوا القرية عزلونا عن أوكرانيا».

وعمّا إذا أجبرت القوات الروسية أشخاصًا على المغادرة إلى روسيا، قالت «حذّرونا من قصف عنيف لأنهم كانوا يعتزمون مهاجمة خاركيف. ببساطة لم يكن الناس يعرفون ما البديل (عن المغادرة إلى روسيا) فاستقلوا الحافلات وتوّجهوا إلى مناطق في روسيا»، مشيرة إلى عائلات مع أطفال «يعتريهم التوتر والرعب».

- باريس تدين الضربات الروسية «العشوائية» على كييف خلال زيارة غوتيريس
- روسيا تؤكد تنفيذها ضربة جوية «عالية الدقة» على كييف خلال زيارة غوتيريس
- الأمم المتحدة: الضربة الصاروخية على كييف كانت قريبة من مكان غوتيريس

واستذكرت سفيتلانا بيريبيليتسا أنه عندما دخل الجنود الأوكرانيون القرية بعد شهرين على الاحتلال الروسي «رأيتهم في الشارع من النافذة، وبكيت، لكنها كانت دموع الفرح لأني كنت حقًا سعيدة برؤيتهم». وقبل أن يغادروا بحرية الموقع الذي تجمّعوا فيه لدى وصولهم إلى خاركيف، أُخضع السكان لاستجواب مقتضب.

وأوضحت تاتيانا إيفيموفنا «طرحوا عليّ أسئلة حول بيلاروس ومينسك لأني مولودة في مينسك وعشت فيها مدى 23 عامًا. قلت إني أحب العيش هنا في أوكرانيا»، وقد تعذّر عليها تحديد الجهة التي استجوبتها. وقبل المغادرة قالت سفيتلانا بيريبيليتسا إن جروها ولد غداة بدء الحرب وقد أسمته «بي، في اختصار لبيرقدار»، الطائرة التركية المسيّرة التي يستخدمها الجيش الأوكراني. وأوضحت «هو شجاع جدًا، لذا الآن لديّ بيرقدار صغير يؤمن لنا الحماية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»

بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه ...
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بكين تعلن تشديد إجراءات مكافحة «كوفيد» مع بدء عطلة لخمسة أيام
بكين تعلن تشديد إجراءات مكافحة «كوفيد» مع بدء عطلة لخمسة أيام
الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف
الأوكرانيون يستعيدون قرية قرب خاركيف
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا أوكرانيا
روسيا تتحدث عن تدمير مئات الأهداف العسكرية و«إبادة» 120 مقاتلا ...
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب...
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له «عواقب»
روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي ستكون له ......
المزيد
إردوغان: اتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي الكبير مع السعودية
إردوغان: اتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي الكبير مع ......
وفاة 12 مهاجرا في عرض البحر.. و295 آخرون ينتظرون ميناء لإنزالهم
وفاة 12 مهاجرا في عرض البحر.. و295 آخرون ينتظرون ميناء ......
«الطاقة الذرية»: روسيا أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة زابوريزهزهيا الأوكرانية
«الطاقة الذرية»: روسيا أرسلت متخصصين نوويين إلى محطة ......
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى ......
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة
اليابان تقصر الجرعة الرابعة من لقاحات «كورونا» على المسنين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط