Atwasat

كينيا تشيّع رئيسها السابق مواي كيباكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 10:54 صباحا
كينيا تشيّع رئيسها السابق مواي كيباكي
نعش الرئيس الكيني السابق مواي كيباكي, في نيروبي, 29 إبريل 2022, (أ ف ب)
alwasat radio

تُشيِّع كينيا السبت، رئيسها السابق مواي كيباكي، الذي تُوفي قبل أسبوع عن تسعين عامًا، غداة مراسم وطنية للرجل الذي اتسم عهده بانتعاش اقتصادي، لكن شهد فضائح وأعمال عنف أيضًا.

وكيباكي كان ثالث رئيس دولة في تاريخ كينيا، وحكم من ديسمبر 2002 إلى أبريل 2013؛ إذ تولى السلطة بعد عشرين عامًا من النظام الاستبدادي لدانيال أراب موي، وقبل الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، نجل أول رئيس للدولة الكينية جومو كينياتا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وجرت مراسم وطنية لتأبين كيباكي الجمعة، حضرها أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين والسفراء وعشرات من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم رئيسا جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، وجنوب السودان سلفا كير.

واكتظ ملعب نيايو الوطني في قلب العاصمة نيروبي الجمعة، الذي أُعلن عطلة رسمية مع تقدم موكب نعش الرئيس الراحل ببطء من القصر الرئاسي، يرافقه جنود ومواطنون كينيون.

وعد بمكافحة الفساد وأسوأ أعمال عنف سياسي
وكان مواي كيباكي أستاذ الاقتصاد السابق الذي درس في أوغندا ولندن، انتخب في 2002 بناء على وعد بمكافحة الفساد، لكن العقد الذي أمضاه في السلطة شهد فضائح فساد وأسوأ أعمال عنف سياسي منذ الاستقلال.

وفي نهاية 2007 أدت إعادة انتخابه المثيرة للجدل إلى أعمال عنف بين الكيكويو والكالينجين، أول مجموعتين اثنيتين في البلاد، قُتل خلالها أكثر من ألف شخص ونزح مئات الآلاف، وما زالت هذه الحوادث تشكل جرحًا عميقًا في تاريخ كينيا، وبعد سنوات وفي 2010 بالتحديد، أقر دستور جديد في ظل حكومته لقي إشادة بسبب طموحه في مجال تقاسم السلطات واللامركزية.

نمو اقتصادي ومشاريع بنية تحتية
كما شهدت كينيا في عهده نموًا اقتصاديًا قويًا خصوصًا عبر برنامجه «فيجن 2030» الذي تابعه أوهورو كينياتا، وسمح بإطلاق مشاريع كبيرة للبنية التحتية وإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.

- مقتل 6 أشخاص في هجوم نسب إلى حركة الشباب في كينيا

وشبه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا كيباكي، بسلفه نلسون مانديلا، وقال «نتذكر القيادة التي أظهرها كيباكي ليس فقط في كينيا ولكن في القارة» الأفريقية.

ولم تُعلن أسباب وفاة كيباكي، وقد أدخل إلى المستشفى مرات عدة بسبب تقلب وضعه الصحي منذ حادث سير خطير في 2002.

وسيدفن الرئيس السابق الذي ينتمي إلى اتنية الكيكويو السبت، في أوثايا معقله في مقاطعة نيري، حيث تقاعد بعد تركه للسلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني

مدريد تتأهب للاحتفال بتتويج الريال بطلا للدوري الإسباني
«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الصحة في جنوب أفريقيا يشير لموجة خامسة من وباء كورونا
وزير الصحة في جنوب أفريقيا يشير لموجة خامسة من وباء كورونا
10 قتلى و15 مصابا في انفجار بمسجد بالعاصمة الأفغانية
10 قتلى و15 مصابا في انفجار بمسجد بالعاصمة الأفغانية
تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا
واشنطن تعلق على دعوة بوتين إلى «قمة العشرين»: نرفض التعامل معه «كأن شيئا لم يكن»
واشنطن تعلق على دعوة بوتين إلى «قمة العشرين»: نرفض التعامل معه ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول «ستنهي المفاوضات» مع موسكو
زيلينسكي: «تصفية» آخر المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول ......
المزيد
كينيا تشيّع رئيسها السابق مواي كيباكي
كينيا تشيّع رئيسها السابق مواي كيباكي...
ألمانيا تقاضي إيطاليا في محكمة العدل الدولية
ألمانيا تقاضي إيطاليا في محكمة العدل الدولية...
مقتل صحفية في ضربة روسية على كييف
مقتل صحفية في ضربة روسية على كييف...
واشنطن تعلق على دعوة بوتين إلى «قمة العشرين»: نرفض التعامل معه «كأن شيئا لم يكن»
واشنطن تعلق على دعوة بوتين إلى «قمة العشرين»: نرفض التعامل ......
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط