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أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 08:48 مساء
أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا
رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، (أرشيفية: الإنترنت)
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استدعت الحكومة التركية الجمعة، السفير الألماني في أنقرة ردا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي تركي.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته «استدعي السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس إلى وزارة الخارجية من جانب نائب الوزير ومدير الشؤون الأوروبية فاروق كيمكجي»، حسب وكالة «فرانس برس».

حبس المعارض التركي عثمان كافلا مدى الحياة
وصباح اليوم الجمعة، صرح ناطق باسم الخارجية الألمانية بأن برلين استدعت السفير التركي، و«أوضحت له مجددا موقف الحكومة» حيال قضية المعارض، وفق الوكالة الفرنسية.

والإثنين الماضي، حُكم في إسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة من دون إمكان استئناف الحكم، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وهو ما نفاه الأخير، المعتقل منذ أربعة أعوام ونصف العام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

ومثل رجل الأعمال والناشط التركي الملقب بـ«الملياردير الأحمر»، من منتقديه، أمام محكمة في إسطنبول الجمعة الماضي، واتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2013 والمشاركة في «محاولة قلب» نظام الحكم في يوليو 2016، إضافة إلى التجسس.

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