تعطل المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤولون بأن المفاوضات بين حركة طالبان وقطر وتركيا، لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة، وبينها مطار العاصمة كابل، وصلت إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحركة على أن يراقب مقاتلوها المنشآت.

وتعرض مطار كابل الوحيد لأضرار في أغسطس الماضي، عندما هرع إليه عشرات الآلاف من الأشخاص الساعين لمغادرة البلاد، مع انسحاب الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب، وفق وكالة «فرانس برس».

ورغم تسيير بعض الرحلات الجوية المحلية والدولية من هذا المطار، الذي لا يزال مفتوحا، من الضروري إدخال تحسينات كبيرة عليه حتى تتمكن شركات الطيران الرئيسية الأجنبية من استئناف رحلاتها بشكل كامل.

وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، هذا الأسبوع، على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما قال مسؤولون من الطرفين.

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لكن المحادثات التي شملت أيضا إعادة بناء مطارات في قندهار وهرات ومزار الشريف وخوست، وصلت إلى طريق مسدود، إذ قال مسؤول في طالبان طلب عدم الكشف عن هويته إن «عقد مطار كابل مع الشركتين الحليفتين القطرية والتركية مخصص فقط للمساعدة الفنية»، مضيفا «شعبنا سيحمي المطار. ووجود قوات أو خبراء أمن أجانب على أرضنا أمر غير مقبول لإمارة أفغانستان الإسلامية»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأكد دبلوماسي يعمل في الدوحة ومطلع على المحادثات، أن طالبان كانت «متطلبة للغاية» بشأن القضايا الأمنية في مطار كابل.

قطر وتركيا «لا تثقان بطالبان»

وقال في أعقاب المفاوضات خبير طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قطر وتركيا تريدان أن يكون لهما رأي في إدارة الأمن في مطار كابل، لأنهما «لا تثقان بطالبان».

والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، وتديره حاليا وزارة الطيران المدني الأفغانية بمساعدة خبراء من قطر، وصلوا بعيد انسحاب الولايات المتحدة.

وتسير شركتا الطيران الأفغانيتان كام إير وأريانا أفغان، رحلات نحو دبي والدوحة وإسلام أباد وطهران من مطار كابل، كما تقوم شركة ماهان إير الإيرانية بتسيير رحلات جوية إلى كابل.