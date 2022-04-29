القوات الروسية «أسرت» متطوعين بريطانيين في أوكرانيا بتهمة التجسس

القاهرة - بوابة الوسط

أسرت القوات الروسية متطوعين بريطانيين اثنين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما «جاسوسان»، كما أكدت منظمة «بريزيديوم نتوورك»، غير الهادفة للربح وعائلة أحدهما الجمعة.

وقالت المنظمة الإنسانية، التي تتخذ في المملكة المتحدة مقرا، إن جنودا روسا «أسروا» بول أوري وديلان هيلي، الإثنين، عند نقطة تفتيش في جنوب مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

والسبت الماضي، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنها ستحقق فيما ورد عن أنشطة لمخربين تابعين للقوات الجوية الخاصة البريطانية في مناطق أوكرانيا.

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وأصدر رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، تعليمات بتحليل المعلومات حول نشر بريطانيا لمتخصصين في التخريب بالقرب من لفيف، في إطار القضايا الجنائية قيد التحقيق بشأن جرائم النازيين الأوكرانيين، حسب وكالة «سبوتنيك».

وقالت الوكالة إن بريطانيا أرسلت متخصصين من الخدمة الجوية الخاصة بالقرب من لفيف، لمساعدة الاستخبارات الأوكرانية في تنظيم أعمال تخريبية.