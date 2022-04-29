ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن عثمان كافالا

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت برلين، الجمعة، سفير أنقرة على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية.

وقال الناطق، خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة، «يمكنني أن أقول لكم إننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم، وأوضحنا مجددا موقف الحكومة»، حيال القضية، وفق وكالة «فرانس برس».

- الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

والإثنين الماضي، حُكم في إسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة من دون إمكان استئناف الحكم، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة «فرانس برس».

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف العام في سجن سيليفري قرب إسطنبول، بحسب «فرانس برس».

ومثل رجل الأعمال والناشط التركي الملقب بـ«الملياردير الأحمر»، من منتقديه، أمام محكمة في إسطنبول الجمعة الماضي، واتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام 2013 والمشاركة في «محاولة قلب» نظام الحكم في يوليو 2016، إضافة إلى التجسس.