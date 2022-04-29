مقتل منتجة في إذاعة «راديو ليبرتي» في الضربة الروسية على كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إذاعة «راديو ليبرتي»، في بيان الجمعة، مقتل منتجة تعمل لديها في الضربة الروسية على كييف الخميس.

وقالت المحطة الإذاعية التي تمولها الولايات المتحدة، على موقعها الإلكتروني، إن «فيرا غيريتش قتلت نتيجة سقوط صاروخ روسي على المبنى الذي تعيش فيه»، مضيفة أنه عثر على جثتها تحت الأنقاض الجمعة.

ومساء الخميس، تعرضت كييف لقصف، في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.

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نقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها قولهم إنهم شاهدوا نيرانا تلتهم طابقا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

من جهته، أكد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام أن «ضربتين» استهدفتا أحد أحياء العاصمة.

صدمة غوتيريس

فيما قال ناطق باسم الأمم المتحدة إن غوتيريس وأفراد فريقه «صدموا» بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا «بخير».

وأضاف الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني، سافيانو أبرو، في تصريح إلى «فرانس برس»: «إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم»، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.