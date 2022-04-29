باريس تدين الضربات الروسية «العشوائية» على كييف خلال زيارة غوتيريس

القاهرة - بوابة الوسط

دان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، «الضربات العشوائية»، التي شنتها القوات الروسية على كييف الخميس، تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العاصمة الأوكرانية.

وكتب لودريان، في تغريدة، «تضامن كامل مع الشعب الأوكراني، كذلك مع أنطونيو غوتيريش وكيريل بيتكوف (رئيس الوزراء البلغاري)، اللذين كانا على مقربة» من مكان الضربة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومساء الخميس، تعرضت كييف لقصف، في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.

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نقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها قولهم إنهم شاهدوا نيرانا تلتهم طابقا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

من جهته، أكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تلغرام أن «ضربتين» استهدفتا أحد أحياء العاصمة.

صدمة غوتيريس أثناء القصف

فيما قال ناطق باسم الأمم المتحدة إن غوتيريس وأفراد فريقه «صدموا» بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا «بخير».

وأضاف الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني، سافيانو أبرو، في تصريح إلى «فرانس برس»: «إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم»، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.