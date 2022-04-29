الأمم المتحدة: موت وفقدان أكثر من 3000 مهاجر أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم، أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجلة قبل عام.

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو للصحفيين، في جنيف، «من بين المجموع المسجل العام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرق وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري»، مضيفة «بلغ في 2020 عدد الوفيات المعلنة 1544 في الطريقين»، وفق وكالة «فرانس برس».