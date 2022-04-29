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أوكرانيا: التخطيط لإجلاء مدنيين من ماريوبول اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 10:28 صباحا
أوكرانيا: التخطيط لإجلاء مدنيين من ماريوبول اليوم
مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه جرى التخطيط «لعملية» إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، الجمعة.

وقالت الرئاسة في بيان: «جرى التخطيط لعملية من أجل إخراج المدنيين من المصنع اليوم»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس»

وحسب كييف، يتحصّن مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين، من بينهم عشرات الأطفال، في مجمع آزوفستال الضخم للصلب في ماريوبول، مع آخر المقاتلين الأوكرانيين في المدينة.

والإثنين، أعلنت أوكرانيا أن موسكو لم توافق على طلبها إقامة ممر إنساني، للسماح بإجلاء الجنود المصابين والمدنيين من مصنع «آزوفستال»، وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشتوك، على تلغرام: «للأسف لا توجد اتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية من آزوفستال اليوم».

وقف إطلاق نار من طرف روسيا
وسبق أن أعلنت روسيا نيتها وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء مدنيين عالقين مع جنود أوكرانيين في مجمع «آزوفستال» للصناعات المعدنية المحاصر في مدينة ماريوبول، في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الروسية ومقاتلين أوكرانيين موالين لموسكو، يتعهدون بـ«وقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان مغادرة» مدنيين «في الاتجاه الذي يختارونه»، وفق وكالة «فرانس برس».

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