القضاء الأوكراني يحدد أكثر من 8 آلاف حالة من جرائم الحرب المحتملة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المدعية العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الخميس، أن المحققين الأوكرانيين حددوا «أكثر من 8 آلاف حالة» من جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت المدعية العامة لأوكرانيا في مقابلة مع «دويتشي فيلي» الألمانية «لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة».

- اتهام 10 جنود روس بارتكاب جرائم محتملة في بوتشا الأوكرانية

وجهت المدعية العامة الأوكرانية في وقت سابق اليوم، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب «فرانس برس».

وقالت عبر «تلغرام» إنها «وجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64 على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها».