بايدن: التهديد الروسي باستخدام السلاح النووي «غير مسؤول»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي هو أمر «غير مسؤول» ويظهر «شعورًا باليأس» لدى روسيا بعد إخفاقات هجومها في أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بايدن «يجب ألا يدلي أحد بتعليقات لا معنى لها عن استخدام أسلحة نووية أو إمكان اللجوء إليها، هذا أمر غير مسؤول. هذا يظهر شعورًا باليأس لدى روسيا التي تواجه فشلها البائس مقارنة بالأهداف الأولى» التي حددتها عند غزو أوكرانيا.

- بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا يمكنها الحياد

وطلب بايدن، اليوم من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا، قائلًا إن هذا الأمر مكلف لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في مواجهة ما ترتكبه روسيا من «فظائع وعدوان»، «فرانس برس».

وقال بايدن: «نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف عشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد.