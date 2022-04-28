بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا يمكنها الحياد

القاهرة - بوابة الوسط

طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا، قائلًا إن هذا الأمر مكلف لكن واشنطن لا يمكنها أن تقف على الحياد في مواجهة ما ترتكبه روسيا من «فظائع وعدوان»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال بايدن: «نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف عشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية أرسلت إلى هذا البلد.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول أميركي كبير، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا بينها 20 مليارًا من المساعدات العسكرية.

وقال المسؤول إن هذه «المساعدة العسكرية والأمنية» الهائلة تشمل تقديم «أسلحة وذخائر إلى الشعب الأوكراني».