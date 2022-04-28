البرلمان الصومالي يختار رئيسا جديدا له

القاهرة - بوابة الوسط

أنجز المشرعون الصوماليون، الخميس، مرحلة جديدة في العملية الانتخابية المتأخرة التي ستتوج باختيار رئيس للبلاد، باختيارهم رئيسي مجلسي البرلمان.

انتُخب عدن محمد نور المعروف، باسم الشيخ عدن مادوبي (66 عاما) رئيسا لمجلس النواب، الخميس، بغالبية 163 من 252 صوتا بعد جولتين من التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرت عملية التصويت في خيمة نصبت في محيط مطار مقديشو الدولي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة بعد تعرضه لهجمات عدة شنتها حركة «الشباب» التي تقود تمردا منذ أكثر من عشر سنوات.

مادوبي الذي ترأس سابقا مجلس النواب بين العامين 2007 و2010، لا يُعرف بأنه متحالف مع أحد الغريمين على رأس السلطة في البلاد، الرئيس محمد عبد الله محمد الملقب فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي اللذان توترت العلاقات بينهما في الأشهر الأخيرة.

- تهديد أميركي للصومال حال تأجيل الانتخابات مجددا

- الأمم المتحدة تدعو القادة الصوماليين لاحترام وعودهم بشأن الانتخابات

النظام الانتخابي في الصومال

وكان مجلس الشيوخ قد انتخب، الثلاثاء، عبدي حاشي عبدالله (76 عاما) رئيسا له. وعلى البرلمان أن يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها أعضاؤه.

بموجب النظام الانتخابي المعقد في الصومال والذي شهد حتى الآن تأخيرا تجاوز العام عن موعد استكمال تجديد المؤسسات، تنتخب مجالس الولايات ومندوبو عدد كبير من العشائر أعضاء البرلمان الذين يعينون بدورهم الرئيس.

في نهاية مارس، مدد مجلس الأمن الدولي بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال «أميصوم» حتى نهاية العام 2024 وأعاد تسميتها باسم البعثة الانتقالية في الصومال «أتميص».



أبعدت «أميصوم» حركة «الشباب» عن المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة مقديشو العام 2011، ما سمح بتنصيب مؤسسات حكومية إضافة إلى إجراء دورتين من الانتخابات في 2012 و2017.