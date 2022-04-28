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تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 12:17 مساء
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
لقطة لتايبيه، 16 يوليو 2021. (أ ف ب)
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أعلن الجيش التايواني أنه يراقب عن كثب الحرب في أوكرانيا ويستخلص الدروس من الغزو الروسي قبل تدريباته العسكرية السنوية التي ستجري في يوليو، وتحاكي هجوما صينيا محتملا.

وقال اللواء لين وين هوانغ للصحفيين: «وزارة الدفاع تتابع عن كثب وتدرس وتحلل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحركات الجيش الشيوعي»، في إشارة إلى جيش بر الصين الرئيسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف خلال إعلانه إجراء التدريبات العسكرية في يوليو تحت مسمى «مجد هان»: «نستخلص الدروس من الحرب الروسية- الأوكرانية لنتابع تطوير قدراتنا في مجال الحرب غير المتكافئة والحرب المعرفية والحرب الإلكترونية وقوات الاحتياط».

ويعيش سكان جزيرة تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة في ظل تهديد مستمر بغزو الصين التي تعتبر الجزيرة الديموقراطية جزءا من أراضيها وقد أعربت عن رغبتها في استعادتها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر. وزاد الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف الجانب التايواني من أن تنفذ بكين تهديداتها بالضم، وفق الوكالة الفرنسية.

تدريب يحاكي تحركات الصين لغزو تايوان
وأكدت وزارة الدفاع أن التدريب العسكري سيحاكي «كل التحركات الممكنة (للصين) لغزو تايوان»، وأحد أهدافه تعزيز قدرات الهجوم في البحر

- قناة تلفزيونية تايوانية تعلن غزوا صينيا بـ«الخطأ»

ويفصل مضيق تايوان بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي، وهو ممر ملاحة ضيق تقول بكين إنه يعود لها. وتشعر الصين غالبا بغضب عند مرور سفن أجنبية عبر المضيق. واحتجت، الأربعاء، على  مرور المدمرة الأميركية «يو إس إس سامبسون»، الثلاثاء.

واتهم الناطق باسم منطقة العمليات الشرقية في الجيش الصيني الكولونيل، شي يي، واشنطن «بإرسال إشارات خاطئة إلى قوات استقلال تايوان وتقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان بشكل متعمد».

وكثفت بكين ضغوطها على تايوان منذ تولي الرئيسة، تساي إنغ ون، السلطة في 2016، والتي تعتبر الجزيرة دولة ذات سيادة وليست جزءا من «صين واحدة».

في العام الماضي، سجلت تايوان 969 اختراقا لطائرات حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، أي أكثر من ضعف العدد البالغ 380 تقريبا المسجل في العام 2020، وفقا لقاعدة بيانات جمعتها «فرانس برس».

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