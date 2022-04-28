غوتيريس في أوكرانيا: الحرب في القرن 21 عبثية وغير مقبولة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، عند وصوله إلى بوروديانكا في ضواحي كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب «فظاعات» خلال احتلالهم المنطقة في مارس، أن «الحرب في القرن الحادي والعشرين عبثية».

وقال غوتيريس الذي يقوم بأول زيارة له الى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، أمام المباني المدمرة: «أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين. الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين، أي حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه وصل إلى أوكرانيا، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث سعى لإقناعه بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع.

وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «لقد وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو. سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع».

- غوتيريس يصل بوروديانكا في ضاحية كييف

إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا

وحض الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».

كما دعا غوتيريس لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، وقال: «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، مضيفا أنها «تتطلب تحقيقا مستقلا».

وكرر دعوته إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفا «ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».