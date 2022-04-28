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غوتيريس يصل بوروديانكا في ضاحية كييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 10:21 صباحا
غوتيريس يصل بوروديانكا في ضاحية كييف
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: أ ف ب)
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، إلى بوروديانكا في ضاحية كييف حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب «فظاعات» خلال احتلالهم المنطقة في مارس.

سيتوجه غوتيريس خلال أول زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، أيضا إلى بوتشا ثم سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الظهر، كما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وأعلن غوتيريس، الأربعاء، أنه وصل إلى أوكرانيا، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث سعى لإقناعه بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع.

وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «لقد وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو. سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع».

إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا
وحض الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».

كما دعا غوتيريس لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، وقال: «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، مضيفا أنها «تتطلب تحقيقا مستقلا».

وكرر دعوته إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفا «ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».

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