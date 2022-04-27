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شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:24 مساء
شاهد: رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية له عقب فوزه بالرئاسة الفرنسية (صور)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة ميدانية في سوق قرب باريس. (الإنترنت)
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رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بالطماطم لكنه لم يصب، وذلك في جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه، الأحد، بولاية رئاسية جديدة.

 فتح مظلة لحماية الرئيس الفرنسي
وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه، وفق ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح مظلة لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق. ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

الجولة الميدانية الأولى لماكرون
والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عمومًا في أجواء هادئة، وسط اندفاع الحشود للاقتراب منه.

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وفاز ماكرون، الأحد، بولاية رئاسية ثانية حاصدًا 58.55% من الأصوات في مقابل 41.45% لمنافسته مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها، الأربعاء، المجلس الدستوري المكلّف الإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين. وشهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28.01%.

وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس: «نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن السيد إيمانويل ماكرون انتُخب رئيسًا للجمهورية». وتابع: «في المجمل، احترمت قواعد العملية الانتخابية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة ميدانية في سوق قرب باريس. (الإنترنت)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة ميدانية في سوق قرب باريس. (الإنترنت)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة ميدانية في سوق قرب باريس. (الإنترنت)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة ميدانية في سوق قرب باريس. (الإنترنت)
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