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موسكو تسلم واشنطن جنديا سابقا في «المارينز» مقابل طيار روسي أدين بتهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 09:39 مساء
موسكو تسلم واشنطن جنديا سابقا في «المارينز» مقابل طيار روسي أدين بتهريب المخدرات
جندي المارينز السابق تريفور ريد. (الإنترنت)
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أعلنت موسكو، الأربعاء، أنها أفرجت عن جندي المارينز السابق تريفور ريد المسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، مقابل الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو المدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزرة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إنه «نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، تم في 27 أبريل 2022 الإفراج عن المواطن الأميركي تريفور ريد المُدان سابقًا في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 20 عامًا في 2010»، وفق «فرانس برس».

مفاوضات تطلبت «قرارات صعبة»
من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عن ريد تطلبت «قرارات صعبة». وقال بايدن إن «المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها»، مضيفًا أن «عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي لإعادة أميركيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلمًا في الخارج، إلى الوطن».

ورحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعملية التبادل. وجاء في بيان له «يسرّني أن أعلن الإفراج عن المواطن الأميركي تريفور ريد الذي اعتُقل من دون وجه حق في روسيا». وتابع «ملتزمون ضمان تحرير كل المواطنين الأميركيين المعتقلين من دون وجه حق في الخارج».

عملية التبادل لا تعكس أي تحسن في العلاقات 
وقال مسؤول أميركي، طالبًا عدم كشف هويته، إن عملية التبادل لا تعكس أي تحسن في العلاقات بين البلدين، وإن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لأوكرانيا. وأشار المسؤول إلى أن عملية التبادل «لا تمثل أي تغيير - صفر تغيير - على صعيد مقاربتنا للعنف المروع في أوكرانيا».

وأوضح أن «هذه المحادثات التي أجريت مع الروس والتي أفضت إلى عملية التبادل هذه اقتصرت حصرًا على هذه المواضيع ولم تتخللها محادثات أوسع نطاقًا». وقال إن الولايات المتحدة كانت قد بدأت محادثات مع روسيا قبل أشهر على الرغم من تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

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