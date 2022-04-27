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غوتيريس يعلن وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 07:35 مساء
غوتيريس يعلن وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة لروسيا
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس. (الإنترنت)
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أنه وصل إلى أوكرانيا، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث سعى لإقناعه بإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع.

وقال غوتيريس في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: «لقد وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو. سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع»، بحسب «فرنس برس».

إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا
حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلًا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلًا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية».

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وفي وقت سابق اليوم، دعا غوتيريس، لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانية. وقال غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي، «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، مضيفًا أنها «تتطلب تحقيقًا مستقلًا».

كما دعا غوتيريس، خلال زيارته لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفًا «ما يهمنا خصوصًا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».

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