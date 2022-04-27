Atwasat

إيران ترغب بتعزيز التعاون مع الصين في مواجهة «الأحادية» العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 06:29 مساء
إيران ترغب بتعزيز التعاون مع الصين في مواجهة «الأحادية» العالمية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الى اليمين) لدى استقباله وزير الدفاع الصيني وي فنغي في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

حض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز التعاون بين الدول «المستقلة» في سبيل مواجهة «الأحادية» العالمية، خلال استقباله في طهران الأربعاء وزير الدفاع الصيني، وي فنغهي.

وقال الرئيس الإيراني إن «مواجهة الأحادية وتوفير الاستقرار ليس ممكنًا إلا من خلال التعاون بين القوى المستقلة التي تتشارك الأفكار نفسها»، وفق بيان للرئاسة الإيرانية، بحسب «فرانس برس».

تعزيز العلاقات الاستراتيجية على المدى الطويل
وأكد رئيسي أن «السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على تعزيز العلاقات الاستراتيجية على المدى الطويل» مع الصين.

وتعد الصين أبرز الشركاء التجاريين للجمهورية الإسلامية، ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية «تعاون استراتيجي» مدتها 25 عامًا. ووفق الأرقام الرسمية الإيرانية، انخفض مستوى التبادل التجاري بين البلدين اعتبارًا من العام 2018 مع انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

- إيران تؤكد عقد جولة خامسة من المحادثات مع السعودية
- الثالث هذا الشهر.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مصادرة مركب تهريب وقود 

إلا أن هذا التبادل عاود الارتفاع في العام 2021، مع زيادة قدرها 58% للصادرات الإيرانية نحو الصين بين مارس 2021 ومارس 2022، وفق وسائل إعلام إيرانية.  وبحسب التقارير الصحفية، لا تزال الصين من أبرز مستوردي النفط الإيراني رغم خضوع صادراته للعقوبات.

وخلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني، شدد رئيسي على «الأولوية» التي توليها طهران لتنفيذ «اتفاق التعاون الاستراتيجي» مع الصين بشكل «ناجح».

ووقع البلدان الاتفاقية في مارس 2021 بعد نقاش لأعوام. ولم ينشر الطرفان في حينه الخطوط العريضة للاتفاقية، إلا أن الخارجية الإيرانية عدتها بمثابة «خارطة طريق متكاملة» تشمل مجالات مختلفة منها «السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لـ25 عامًا من التعاون بين إيران والصين».

 أبرز الأطراف ذات العلاقات المتشنجة مع الغرب 
وترتبط الصين وإيران بعلاقات جيدة، وتعدان - مع روسيا - من أبرز الأطراف ذات العلاقات المتشنجة مع الغرب. وتأتي زيارة وي إلى طهران في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت قبل أكثر من شهرين، واعتمدت إيران والصين حيالها موقفًا متوازنًا في ظل العلاقة الوثيقة التي تربطهما بروسيا.

ودعت طهران إلى وقف الحرب مع انتقادها السياسات الغربية، خصوصًا توسع حلف شمال الأطلسي، بينما دافعت بكين عن علاقتها مع موسكو ردًا على انتقادات أميركية لها بهذا الشأن، وامتنعت الى الآن عن إدانة الحرب.

ورأى رئيسي أن «التطورات الإقليمية والدولية تظهر أكثر من أي وقت مضى، قيمة التعاون الاستراتيجي» بين إيران والصين، وفق بيان الرئاسة الإيرانية.

ووصل وي، الأربعاء، الى طهران للبحث في العلاقات الثنائية وسبل «تعزيز التعاون بين القوات المسلحة للبلدين»، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، إضافة للقضايا الدولية. والتقى نظيره الإيراني محمد رضا آشتياني وقائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري. 

وأكد آشتياني ضرورة «مواجهة الهيمنة الأميركية في العالم من خلال تعزيز تعددية الأقطاب»، بحسب بيان للوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
سداسية تضع ليفربول بين العظماء

سداسية تضع ليفربول بين العظماء
ليفربول يجهز مسرح «أنفيلد» لاستقبال الحصان الأسود فياريال

ليفربول يجهز مسرح «أنفيلد» لاستقبال الحصان الأسود فياريال
بورما: السجن 5 سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي بتهمة الفساد

بورما: السجن 5 سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي بتهمة الفساد
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن

كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن
بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا ...
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟

ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس

القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة

شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: تبادل السجينين بين واشنطن وموسكو تطلب «قرارات صعبة»
بايدن: تبادل السجينين بين واشنطن وموسكو تطلب «قرارات صعبة»
رئيسة المفوضية: بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين
رئيسة المفوضية: بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما ...
الحكومة البريطانية تنوي عزل سجناء بتهم إرهاب
الحكومة البريطانية تنوي عزل سجناء بتهم إرهاب
جمعية إسلامية: 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا
جمعية إسلامية: 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا
رئيس ليتوانيا يحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» القتالية
رئيس ليتوانيا يحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في ......
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في أوكرانيا
30 قتيلا و100 جريح في الهجوم على محطة كراماتورسك للقطارات في......
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»...
المزيد
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة الجيش الروسي
وزير الدفاع الأوكراني يتوقع «أسابيع عصيبة للغاية» في مواجهة ......
غوتيريس يعلن وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة لروسيا
غوتيريس يعلن وصوله إلى أوكرانيا بعد زيارة لروسيا...
إيران ترغب بتعزيز التعاون مع الصين في مواجهة «الأحادية» العالمية
إيران ترغب بتعزيز التعاون مع الصين في مواجهة «الأحادية» ......
رئيس ليتوانيا يحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» القتالية
رئيس ليتوانيا يحث ألمانيا على تزويد أوكرانيا بدبابات ......
جمعية إسلامية: 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا
جمعية إسلامية: 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط