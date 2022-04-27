جمعية إسلامية: 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في أمهرة بإثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة، الأربعاء، إن أكثر من 20 شخصًا قتلوا في هجوم استهدف مسلمين في مدينة غوندار، شمال إثيوبيا أثناء جنازة مسلم كبير السن.

ووصف المجلس هجوم الثلاثاء على مشيعين في مقبرة بأنه «مذبحة» ارتكبها «متطرفون مسيحيون» مسلحون بالبنادق والقنابل اليدوية، وفق وكالة «فرانس برس».

قال رئيس المجلس، سيد محمد: «الواقعة حدثت أمس عندما كان المسلمون يشاركون في جنازة»، وأضاف أن المسلحين ألقوا عبوة ناسفة على الحشد المسلم في بلدة جوندار، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 5 أشخاص، وتوفي الضحايا الآخرون في الاشتباكات التي أعقبت ذلك».

محاولات لإشعال النار في 3 مساجد

وتابع: «كان هناك نهب لمتاجر، ومحاولات لإشعال النار في 3 مساجد. تعرض أحد المساجد لأضرار طفيفة بعد إشعال النار في سجادته».

بدوره، قال الناطق باسم حكومة أمهرة الإقليمية، جيزاتشو مولونيه، إن الحادث قيد التحقيق، وإنه سيوفر مزيد التفاصيل في وقت لاحق.

وفي العام 2019؛ اعتقلت السلطات 5 أشخاص يشتبه في قيامهم بإحراق 4 مساجد في بلدة موتا بالمنطقة نفسها.